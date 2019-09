Con todo, no son pocos los sectores que siguen diciendo que la operación es insuficiente. Mientras que algunos colectivos de izquierda aseguran que no se solucionará la escasez de vivienda, otros conservadores se preguntan por qué la medida no se tomó cuando los alquileres eran más bajos. La extrema derecha de Alternativ Fur Deutschland (AfD) afirmó que es “un enorme gasto de dinero”.