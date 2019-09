Es una arquitecta autora de este aeropuerto. tuvo doble nacionalidad – iraquí y británica – y una amplia producción arquitectónica dispersa alrededor del mundo. Fue reconocida con varios premios como el Mies van der Rohe (2003) premio Pritzker (2004 donde fue la primer mujer en ganarlo) y fue nombrada Dame Commander of the Most excellent Order of the British Empire (2012).