Afortunadamente, la pantera decidió entrar a una de las viviendas -ya desalojadas-, donde fue atrapada rápidamente por los bomberos. Un veterinario de los servicios de emergencia la sedó utilizando un rifle cargado con dardos anestésicos. “En 20 años [de carrera] no he visto nada así. Una serpiente sí, pero no un enorme felino como este”, comentó entonces un agente que acudió a la zona tras recibir la llamada de emergencia.