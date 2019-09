En su primer libro, "Smart on Crime", Harris se presenta a sí misma como una innovadora en justicia penal. Cuando fue fiscal general introdujo una ley por la que se imponen multas y hasta condena de cárcel a los padres que no obligan a sus hijos a ir a la escuela. Recibió muchas críticas desde el progresismo, pero Harris los enfrentó con las estadísticas. Los estudiantes de secundaria de San Francisco no iban a clases al menos un día a la semana. Un estudio que encargó su oficina descubrió que el noventa y cuatro por ciento de las víctimas de asesinato de la ciudad, menores de veinticinco años, habían abandonado la escuela secundaria. La educación pública, argumentó Harris, es la última defensa contra una vida criminal. Comenzó a citar a los padres de chicos con problemas. Procesó a veinte de ellos y en un año la tasa de ausentismo escolar en el distrito cayó un treinta y dos por ciento. También presentó varias iniciativas para endurecer las condenas por diferentes delitos. Sus críticos dicen que no defiende a los negros de la brutalidad policial. "Se hace la progresista, pero en realidad defiende la mano dura. Es peor que Rudy Giulliani (el ex alcalde de Nueva York que impuso la "tolerancia cero")", la acusó James Sanchis, un líder social de los sin techo de San Francisco.