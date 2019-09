Sharena Nancy explicó que al llegar al punto de la cita, vio a una mujer junto a un vehículo deportivo de color plateado. Ella le dio a la pequeña, y no volvió a saber más de Nalani. Su testimonio, sin embargo, no convenvió a las autoridades, que señalaron en su informe que no se había documentado la presencia de ningún SUV plateado circulando por esa zona.