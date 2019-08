Si el ex convicto hubiera sido sentenciado hoy día por el delito que cometió, su condena sería de un mínimo de 10 años en prisión y un máximo de cadena perpetua pero con posibilidad de libertad condicional. Esto significa que su pena habría sido revisada en 1999, año en el que podría haber salido de la cárcel. Pero eso no ocurrió, y no fue liberado hasta el 2019, después de que el estado impulsara en 2013 diversas modificaciones en las pautas de sentencia para resolver el hacinamiento en sus prisiones.