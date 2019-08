"Kylee no pudo comer ni beber nada durante los primeros 5 días seguidos, ¡fue muy difícil sentarse y ver cómo se le hacía todo esto a mi bebé! Me sentía tan indefensa y tan mal como cada vez que se despertaba rogaba a todos y a todos por un sorbo de agua. Sus pobres y pequeños labios estaban tan secos y agrietados. Las enfermeras intentaron una alimentación por sonda que solo resultó en que Kylee vomitara profusamente y le causara mucho más dolor", escribió la mujer en el blog de la organización United Against Cancer.