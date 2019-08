"¿Qué pasaría si revisáramos todos los árboles genealógicos y quitáramos a cualquiera que sea producto de una violación o del incesto? ¿Quedaría algo de la población del mundo si hiciéramos eso?", preguntó King, de acuerdo con lo reportado por el diario The Des Moines Register, el cual cubrió el evento. "Considerando todas las guerras y todas las violaciones y pillajes que ocurrieron a lo largo y ancho de todos estos distintos países, sé que no puedo decir que no fui parte de un producto de eso".