"Si el gobernador no renuncia en las próximas dos o tres semanas, entonces podría enfrentarse a un proceso formal de prevaricación", dijo Kenneth McClintock, ex secretario de Estado del ELA y presidente del Senado del Partido Nuevo Progresista de Rosselló. Los legisladores "sienten la presión pública, pero también son conscientes de que tienen que seguir las formalidades legislativas. No es un proceso inmediato".