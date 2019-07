2- La segunda afirmación es que las sanciones funcionan pero perjudican a los iraníes comunes. El comentario habitual sobre los bebés y niños que no tienen leche ni alimentos y las ancianos que no pueden reemplazar los marcapasos se subraya en numerosos artículos de opinión y en los think tanks producidos por el lobby khomeinista y sus partidarios occidentales. Sin embargo, el Ministerio de Salud Islámico ha rechazado esa afirmación informando que los alimentos, los suministros médicos y otros artículos humanitarios no están sujetos a las sanciones, por lo que no hay escasez de esos elementos y los reclamos carecen de sustento.