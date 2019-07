Tenisha Jenkins, ex pareja de Ajayi, terminó con él reunió a sus hijos y huyó sin dejar rastro. Cambió de casa y de teléfono para que él no pudiera volver a contactar con ella. No compartía información a través de redes sociales, y permaneció oculta hasta ahora, que decidió atender a la prensa para contar su historia, después de leer en las noticias que su ex marido había sido detenido por el asesinato de una chica en Utah.