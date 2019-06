Al llegar a la sala de observación, Clarisa Figueroa tenía la cara y la parte superior del cuerpo manchadas de sangre. No mostraba evidencias físicas propias de un parto, y sus trompas de falopio estaban ligadas. Todos los signos apuntaban a que el bebé no era suyo, pero el hospital, por algún motivo que aún se desconoce, no sospechó lo que ocurría, y no alertó a las autoridades.