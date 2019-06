La mujer, que también llevaba a su bebé de un año en su cochecito, relató que salió de la escuela y mientras caminaba con su hijo, el sospechoso se les acercó. Ruiz cuenta que le dijo al adolescente: "'Detente, no molestes a mi hijo'. Y el chico me dijo: 'Cállate', y me dio un puñetazo".