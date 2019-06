Los representantes de las compañías Greg Hayes (UTC) y Tom Kennedy (Raytheon) intentaron aclarar luego que las empresas no tienen productos que compitan entre sí y que la fusión no será anti competitiva, de acuerdo CNBC. Al respecto, dijeron no estar preocupados por la aprobación de la unión ni por una posible resistencia de parte del Departamento de Defensa o de otros entes reguladores.