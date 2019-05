"En lo que respecta a Malta, no voy a viajar sin ti, son literalmente dos días, yo no quiero irme sin ti nunca más a ningún sitio. En cuanto a los mensajes de buenas noches, también me gustaría. Por eso me molestó tus buenas noches, porque también me gustaría lo mismo de ti", decía el mensaje que Roblett le había escrito por Whatsapp hacía un mes a Camila.