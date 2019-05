El gigante minorista de internet estadounidense se sumará a la ronda de financiación de serie G con los inversores actuales T Rowe Price, Fidelity Management and Research Co. y Greenoaks, dijo Deliveroo en un comunicado enviado por correo electrónico. La startup con sede en Londres, que ha recaudado US$1.530 millones hasta la fecha, va a recibir una inyección de efectivo para ampliar su red y equipo de tecnología y competir contra rivales como Just Eat Plc y Uber Technologies Inc.