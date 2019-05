Jennifer Hickle Carpenter fotografía graduados de Texas A&M desde 1987 y no le gusta ver la basura que queda luego de otras sesiones de fotos. El lunes por la mañana, vio a los conserjes que intentaban limpiar la purpurina en la entrada del campus, un lugar popular para tomarse fotos de graduación. Las señales de advertencia no parecen ayudar.