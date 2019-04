Boeing no comunicó a Southwest Airlines Co., cuando la aerolínea comenzó a volar aviones 737 Max en 2017 que habían desactivado una función de seguridad estándar, informó el Wall Street Journal el domingo, citando a personas no identificadas familiarizadas con el asunto. Después de la caída en octubre de 2018 de un 737 Max operado por Lion Air de Indonesia, Southwest pidió a Boeing que reactivara las alertas en los aviones de su flota y los funcionarios de la FAA de nivel medio consideraron brevemente la posibilidad de inmovilizar el avión Max de Southwest, informó el Journal.