El senador republicano por Florida Marco Rubio pidió a los venezolanos que no sean meros espectadores y acaten el llamado de Guaidó a tomar las calles. Dijo: "Deben respaldar a su gobierno constitucional legítimo, no dejen que les quiten esta oportunidad, no permitan que este momento pase". Subrayó: "Puede que no vuelva".