Cuando le ofrecieron una beca en Holanda para estudiar políticas de asilo no se lo pensó dos veces y entregó su placa de agente migratorio. Asegura que no se arrepiente. "Vi un sistema muy inhumano. Después de cierto tiempo no quería ser parte de la política que deshumaniza al migrante. Día tras día, vi historias de gente humilde a la que siempre están mostrando como criminales. La realidad es que se encuentran en una situación humanitaria, no de criminalidad", afirma Cantú.