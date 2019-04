"Cuando estuve segura de que se habían ido, me arrastré 2 millas y media con las piernas y los codos rotos para ayudar a mi hijo. Lo primero que me preguntó el policía que viajaba en la ambulancia fue "¿Qué hiciste para que se enfadaran tanto"? Un médico del hospital dijo que no lograría sobrevivir. Cuando la policía llegó a mi auto, todavía estaba cerrado y mi hijo dormido en el asiento trasero".