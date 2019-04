Sin embargo, algunas personas aseguraron que fue Muhlaysia Booker quien empezó la pelea, al agredir a una mujer primero. La chica de 23 años se defendió de estas acusaciones en la red social y dijo que "No hay ningún video en el que se me vea atacar a una mujer cisgénero. No me criaron para golpear a una mujer", expresó.