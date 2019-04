"El señor Curry me entrevistó esa misma tarde y me hizo varias preguntas, en su mayoría de naturaleza sexual, e incluso me mostró un libro con imágenes de penes. Quería saber qué tipo de sexo disfrutaba y ¿tenía una novia con la que estaba teniendo sexo? Es un poco extraño estar haciendo ese tipo de preguntas a los niños de 13 años, pero uno de los otros muchachos me había dicho antes qué esperar en cuanto a las preguntas… 'Nadie sabrá nunca lo que te pasó y estarás aquí para siempre´, me dijeron", cuenta en sus memorias sobre lo ocurrido en este lugar.