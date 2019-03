Hasta ahora han anunciado su candidatura 16 candidatos: John Delaney (ex congresista por Maryland de 55 años), Andrew Yang (empresario de 44 años), Richard Ojeda (ex senador estatal por Virginia Occidental), Elizabeth Warren (senadora por Massachusetts de 69 años), Tulsi Gabbard (congresista por Hawaii de 37 años), Julián Castro (ex secretario de Vivienda y ex alcalde de San Antonio, de 44 años), Kirsten Gillibrand (senadora por Nueva York de 52 años), Kamala Harris (senadora por California de 54 años), Pete Buttigieg (alcalde de South Bend, Indiana, de 37 años), Marianne Williamson (escritora de 66 años), Cory Booker (senador por Nueva Jersey de 49 años) y Amy Klobuchar (senadora por Minnesota de 58 años), Bernie Sanders (senador por Vermont, de 77 años), Jay Inslee (gobernador de Washington, de 68 años), John Hickenlooper (ex gobernador de Colorado de 67 años), y Beto O'Rourke (ex congresista por Texas, de 46 años).