Pero no es Elon Musk. Por el contrario, el multimillonario chino He Xiaopeng es el blanco de la cólera de Musk, y su compañía, Xpeng Motors, se encuentra en el centro de las demandas de secretos comerciales presentadas por Tesla y Apple Inc. Tesla acusó a uno de sus exingenieros de robar información confidencial sobre el piloto automático antes de salir corriendo a ocupar otro cargo en XPeng, donde He es presidente.