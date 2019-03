Juan Guaidó afirmó que la reestructuración del Ejecutivo de Nicolás Maduro demuestra "mucha debilidad"

"No hay gabinete, hay usurpación de funciones. Lo que veo es un régimen que no tiene respuestas, un régimen que no gobierna sino que canta victoria por tener un día más usurpando funciones", afirmó el presidente interino de Venezuela