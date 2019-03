"La Universidad de Miami no se pronuncia sobre el estatus de sus empleados. No obstante, podemos confirmar que el Dr. Christopher Salgado ya no es un empleado de la Universidad. La Universidad de Miami está comprometida con la promoción y el respaldo de la diversidad en el alumnado, la facultad y el personal, y cualquier comentario transfóbico es inaceptable. Como proveedores de servicios médicos, contamos con un equipo de expertos dedicado por completo al cuidado de pacientes que se someten a cambio de sexo."