No obstante, Miami Beach no se ha enriquecido con las penalizaciones. Explicó The Miami Herald: "La ciudad inicialmente impuso multas por USD 13,3 millones debido a 431 infracciones, pero algunos propietarios han apeladoante el fiscal municipal o negociado con éxito pagos menores. A comienzos de febrero la ciudad había logrado cobrar sólo USD 463.000 del total de casi USD 8 millones en multas, lo que equivale al 6 por ciento".