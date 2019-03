La agente de bienes raíces, Deniz Kahramaner, comentó a The New York Times que los condominios de una habitación que tienen un precio menor al millón de dólares y las viviendas unifamiliares que se venden por menos de USD 3 millones serán cosa del pasado en menos de 5 años, ya que su precio podría alcanzar un nivel no menor a los USD 5 millones.