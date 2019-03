Uno de los temas que se discutieron fue la liminalidad: la fase de apertura, desorientación y ambigüedad que se da en pleno rito de pasaje, cuando uno ha dejado atrás una fase pero no ha ingresado en la nueva. Jeff Hamaoui, de 47 años, consultor de provisiones antes de sumarse al proyecto MEA como director de educación, dio un ejemplo: "Siento que no me engancho. Miro a las estrellas de YouTube y, si bien intelectualmente entiendo, emocionalmente no puedo conectar".