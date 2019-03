"¿Cómo se puede denunciar un crimen si uno no sabe lo que pasó?", dijo Alfredo a The Desert Sun. "Aparte, si uno quiere hacerlo, dada la situación allí, corre el riesgo de que le pase algo también". No hubo investigación policial de la muerte de Leonel; se supone que lo mataron los agentes federales, Los Rojos o Los Ardillos.