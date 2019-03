El entonces presidente electo, Donald Trump, rechazó todas las acusaciones y escribió en varios tweets que "los demócratas están llorando por su derrota". Pero no esa no era la posición de su propio partido. El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, expresó su confianza en la inteligencia estadounidense y apoyó una investigación bipartidista. El 29 de diciembre de 2016, Estados Unidos expulsó a 35 diplomáticos rusos, denegó el acceso a dos recintos de propiedad rusa, y ampliaron las sanciones existentes a las entidades e individuos rusos. En febrero de 2017, en una de sus primeras conferencias de prensa, Trump aseguró que "no tengo nada que ver con Rusia y por lo que yo sé, ninguna persona de mi entorno tiene relación alguna" con Moscú. El The New York Times lo desmintió casi inmediatamente: el hijo del presidente, Donald Trump Jr., durante la campaña se reunió con la abogado relacionada con el Kremlin, Natalia Veselnitskaya, y hablaron de la posibilidad de lanzar un ataque cibernético contra la candidata demócrata Hillary Clinton. Trump Jr. transmitió esta información y pidió que la apoyaran al jefe de campaña, Paul Manafort, y al influyente yerno de Trump, Jared Kushner.