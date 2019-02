Cholkar fue uno de los estudiantes contactados por el periódico. Aunque sus citas no aparecieron en la historia, el periódico informó que Cholkar les dijo que había "trabajado día y noche" en un proyecto de investigación durante años, pero no obtuvo crédito cuando el proyecto se dirigió al mercado.



"Yo era el único estudiante que trabajó en ese producto. Puse todos mis esfuerzos en ese producto. Me engañaron", dijo Cholkar según lo citado en 2018.