Refiriéndose a Phillips, Sandmann dijo: "Nunca me relacioné con ese manifestante. No le hablé. No hice gestos con las manos ni otros movimientos agresivos. Para ser sincero, me sorprendió y me confundió la razón por la que se me había acercado". Ya nos había gritado otro grupo de manifestantes, y cuando se acercó el segundo grupo, me preocupaba que la situación se saliera de control".