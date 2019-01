El viernes, no obstante, Kolfage, un exmiembro de la Fuerza Aérea de EE.UU. y que perdió tres extremidades en 2004 durante el conflicto en Irak, anunció en la web de la campaña la creación en Florida de la organización sin fines de lucro We Build the Wall, Inc. y pidió a los donantes redirigir el dinero a la flamante entidad.