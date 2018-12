Una de las primeras víctimas del pediatra tenía 4 años cuando fue abusada. En ese entonces, el juicio fue favorable para el médico, quien continuó ejerciendo la profesión. Hoy, con 29 años, dijo: "Después de 20 años me alegro de que finalmente haya terminado, y él no pueda volver a hacerlo. Es un verdadero enfermo. Simplemente me disgustó mucho".