Record breaking day here at #PortMiami. 52,000 passengers today. The ships we have on port are: #AllureOfTheSeas, #EmpressOfTheSeas, #MSCDivina, #DisneyMagic, #NorwegianGetaway, #CarnivalHorizon, #CarnivalMagic, #FRSSanGwann, #OceaniaRiviera pic.twitter.com/cMgRNNSthh

— PortMiami (@PortMiami) December 9, 2018