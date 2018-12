"Aunque se lo conocía como hombre reservado, no lo era por falta de coraje u osadía. En sus 94 años, el presidente Bush nunca perdió su amor por la aventura y nunca dejó de responder al llamado de la nación para servirla", dijo Pence. También recordó el humor que caracterizó al ex mandatario: "Me contaron que mientras se disponía a asumir como vicepresidente bromó sobre la naturaleza del trabajo: dijo que 'no había nada concreto que hacer'", agregó quien hoy ocupa esa posición.