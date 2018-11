El sospechoso fue imputado por fraude y robo de identidad. Todo para poder cobrar los seguros de sus hijos bajo el nombre de su esposa Diab. Pero no pudo ser acusado de la muerte de sus hijos. Es que los peritos no pudieron determinar si los frenos del Honda Civic funcionaban correctamente al momento de accionarlos. El agua de sal que apareció en ellos los había corroído. Sin embargo, no lograron establecer si esa corrosión se produjo antes o después del accidente.