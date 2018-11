Tras la amenaza de Corea del Norte, Mike Pompeo informó que se reunirá "esta semana" con el número dos del régimen

El secretario de Estado norteamericano se reunirá en Nueva York con Kim Yong Chol, aunque todavía no fue confirmada la fecha. El diplomático, en tanto, aseguró que no está preocupado por las advertencias de Pyongyang, que deslizó la posibilidad de retomar su programa nuclear si Washington no levanta las sanciones en su contra