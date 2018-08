"Me presentaron desafíos y sacaron lo mejor de mí. Me ayudaron a ser la persona que soy hoy", dijo Bill Gates sobre algunos maestros y maestras que lo inspiraron durante su educación, en particular una bibliotecaria y un profesor de química. Los recordó para presentar a una maestra de niños refugiados en los Estados Unidos, Mandy Manning, sobre la que escribió en su última publicación para su blog Gates Notes.