Las mercaderías habían llegado como donaciones de individuos, fundaciones y entidades privadas, para que las distribuyera la Guardia Nacional. "Pero una vez que la crisis se aquietó, se las puso en contenedores en el estacionamiento de las instalaciones del CEE en San Juan, y aparentemente no se distribuyeron a pesar de que los problemas continuaron en la isla", informó The New York Times, que vio nueve contenedores, cerrados con candados, el viernes 10 de agosto. El décimo salió del CEE mientras Radio Isla realizaba su informe.