"Por supuesto que me opongo con frecuencia al Sr. Selyem en corte", explica Levine. "Tambien eramos amigos en Facebook e Instagram. No defiendo el contenido de sus mensajes, pero defiendo su derecho a pensar lo que quiera. No tengo evidencia de que sus opiniones personales hayan influido sus responsabilidades profesionales, y prefiero darle el beneficio de la duda".