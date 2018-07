"Estados Unidos gasta mucho más en salud pública que otras naciones industrializadas, cerca del 17% de su Producto Interno Bruto en 2014, comparado con el 10% en Canadá y Gran Bretaña", escribe The New York Times en su editorial. "Pero esa disparidad no se debe a que los estadounidenses usen más servicios médicos, es porque la salud pública es mucho más cara aquí que en otros países".