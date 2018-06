Mientras el mandatario luso se preparaba para contestar, Trump añadió: "(Cristiano) no ganaría. Usted sabe que no". Rebelo de Sousa se incorporó un poco en su silla, tocó amistosamente el brazo derecho de Trump y replicó: "Señor presidente, sabe, tengo que decirle algo. Portugal no es exactamente (como) Estados Unidos. Es un poco distinto".