Algunos residentes formaron un grupo para defenderse; sin embargo como Menlo Park no tiene controles de renta o protección a los inquilinos, la ley no les permite alternativas. Los Servicios Legales Comunitarios de Palo Alto Este, una fundación sin fines de lucro que los representó, sólo logró demorar los aumentos de USD 700 dólares que, llamativamente, no tendrán contraprestación alguna en unidades que necesitan mejoras y eliminación de cucarachas.