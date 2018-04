Como consecuencia de #MeToo y de muchas otras campañas y hashtags que señalan el enojo de las mujeres por los casos de acoso sexual, las mujeres que aspiran a obtener puestos políticos en las elecciones intermedias de los Estados Unidos "ya no se presentan como personas esforzadas, duras pero afectuosas, que no son varones", sino como modelos desprejuiciadamente femeninos. "Algunas se presentan de maneras que, hasta hace pocos años, una dama no se hubiera atrevido", ironizó Stephanie Ebbert en su artículo para The Boston Globe.