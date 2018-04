Al mismo tiempo las investigaciones pusieron en duda "los mitos complementarios, que los pobres son pobres porque no se esfuerzan o no tienen carácter o no lo intentan", dijo a Morrison. "Nuestros estudios dicen que en realidad en las comunidades mas pobres hay tendencias éticas profundas y que los pobres, en promedio, tienen 1,2 empleos sólo para subsistir".