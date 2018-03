Trump dijo que es "posible" que EE.UU. "no esté preparado" para imponer la pena de muerte a todos aquellos que trafiquen con drogas, como sí hacen otras naciones que "no se andan con juegos" y han conseguido "no tener un problema con las drogas" porque ejecutan a los narcotraficantes. A lo largo de su mandato, el presidente ha elogiado a líderes como el filipino Rodrigo Duterte por su mano dura contra las drogas.