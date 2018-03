Lucia Evans fue atacada por Weinstein en 2004 en Cipriani Upstairs, un club de Nueva York. La joven quería ser actriz y aunque había oído rumores sobre el comportamiento del empresario, le dio su número. Al llegar a un casting, el productor de cine la atacó sexualmente y la obligó a practicarle sexo oral. "Sacó su pene de sus pantalones y tiró de mi cabeza". "Traté de escaparme, pero tal vez no me esforcé lo suficiente (…) Al final, me di por vencida", se culpó Evans. "Tengo pesadillas sobre él hasta el día de hoy".